Nevihte povzročale preglavice v Zagrebu in drugod po Hrvaškem

Zagreb, 1. julija - Nevihte so danes popoldne dosegle tudi dele Hrvaške, kjer je državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) zaradi nevarnosti neurij izdal rdeče vremensko opozorilo za območje Zagreba in Osijeka. Nevihta je hrvaško prestolnico v glavnem zaobšla, dežurne službe pa so imele največ dela z odpravljanjem posledic močnega vetra.