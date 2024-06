Lokalne nevihte in neurja povzročili nemalo težav

Hoče/Maribor/Jezersko, 7. junija - Ponekod po Sloveniji so lokalne nevihte povzročile precej težav. Iz severovzhoda države poročajo o toči, močnih sunkih vetra in nalivih, ki so odkrivali strehe, zalitih je bilo nekaj kleti, težave so bile tudi v prometu. Agencija RS za okolje (Arso) je sicer zaradi neviht za severovzhod, severozahod in jugovzhod izdala oranžno opozorilo.