Pregled - šport, 1. 7. (ponedeljek)

Ljubljana, 1. julija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 1. julija.

FRANKFURT - Slovenska nogometna reprezentanca je v osmini finala evropskega prvenstva v Nemčiji po enajstmetrovkah izgubila proti Portugalski z 0:3 (0:0, 0:0), potem ko so Josip Iličić, Jure Balkovec in Benjamin Verbič zgrešili vse tri strele z bele pike.

DÜSSELDORF - Francoska nogometna reprezentanca se je uvrstila v četrtfinale na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Francozi so v osmini finala v Düsseldorfu z 1:0 premagali Belgijo.

TORINO - Tretjo etapo kolesarske dirke po Franciji od Piacenze do Torina je po napovedih odločil skupinski sprint, ne sicer polne glavnine, to je namreč razredčil padec dva kilometra pred ciljem. Sprint je dobil Eritrejec Biniam Girmay, ki je svoji državi privozil prvo etapno zmago na Touru.Drugo mesto je zasedel Kolumbijec Fernando Gaviria, tretje pa Belgijec Arnaud De Lie. Od Slovencev je bil na 19. mestu najhitrejši Matej Mohorič.Tadej Pogačar se v sprintu ni trudil, da bi obdržal rumeno majico vodilnega, kar pa ne velja za olimpijskega Ekvadorca Richarda Carapaza, ki je sprintal na vso moč in je zaradi seštevka uvrstitev v prvih treh etapah prevzel vodstvo na dirki. Pogačar je zdaj z istim časom drugi.

PHILADELPHIA - Dosedanji član moštva Los Angeles Clippers Paul George se bo v novi sezoni preselil k moštvu Phildalphia 76ers. Z omenjenim moštvom je podpisal štiriletno pogodbo, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Nova pogodba je vredna okrog 197 milijonov evrov. Dobitnik zlate medalje iz olimpijskih iger leta 2016 bo pri novem delodajalcu združil moči z Joelom Embiidom in Tyresom Maxeyem, s katerima želi Philadelphia postati resen kandidat za zmago v severnoameriški košarkarski ligi NBA.

EUGENE - Sydney McLaughlin-Levrone je na ameriških atletskih kvalifikacijah za nastop na letošnjih poletnih olimpijskih igrah v Parizu postavila nov svetovni rekord v teku na 400 metrov z ovirami. Štiriindvajsetletna McLaughlin-Levrone je razdaljo pretekla v času 50,65, svojo rekordno znamko pa je izboljšala za tri stotinke sekunde.