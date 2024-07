Pregled - svet, 1. 7. (ponedeljek)

PARIZ - Francoski premier Gabriel Attal je v nedeljo pozval volivce, naj v drugem krogu predčasnih volitev skrajni desnici ne namenijo niti glasu. Tako kot na levici bodo poskušali sredinski liberalci v drugem krogu s taktičnim glasovanjem preprečiti zmago Nacionalnega zbora - oboji marsikje že umikajo svoje tretjeuvrščene kandidate. V več mestih po Franciji so po zmagi skrajne desnice v prvem krogu po pozivu levih strank potekali protesti.

RIM/BERLIN/VARŠAVA/MOSKVA - Italijanska premierka Georgia Meloni je pozdravila izid prvega kroga volitev v Franciji, kjer je skrajno desni Nacionalni zbor (RN) osvojil največji delež glasov. Menila je, da demonizacija skrajne desnice v Evropi izgublja učinek. V Nemčiji in na Poljskem so zaradi uspeha Nacionalnega zbora izrazili skrb. Kljub veliki rasti podpore francoski skrajni desnici še vedno ni jasno, ali bi si ta v drugem krogu lahko zagotovila absolutno večino.

WASHINGTON - Konservativna večina vrhovnega sodišča ZDA je potrdila imuniteto predsednika ZDA za njegova uradna dejanja, ne pa tudi za zasebna oz. neuradna. Gre za velik uspeh za bivšega predsednika Donalda Trumpa, ki je odločitev nemudoma pozdravil kot veliko zmago za demokracijo. Na drugi strani so demokrati do odločitve kritični. Tri liberalne sodnice so v manjšinskem mnenju posvarile, da je večina na vrhovnem sodišču ogrozila ameriško demokracijo.

BUDIMPEŠTA/BRUSELJ - Madžarska je kljub določenemu nasprotovanju, ki prihaja predvsem iz vrst evropskih poslancev, od Belgije prevzela polletno predsedovanje Svetu EU, ki ga bodo zaznamovale spremembe v institucijah EU. Med prioritetami predsedovanja so oblasti v Budimpešti med drugim izpostavile gospodarsko konkurenčnost EU, širitev unije in zajezitev nezakonitih migracij.

BRUSELJ - Ameriški tehnološki velikan Meta s svojim modelom "plačaj ali privoli" krši evropski akt o digitalnih trgih, ugotavlja Evropska komisija. Meti, ki od uporabnikov zahteva, da bodisi privolijo v obdelavo osebnih podatkov za oglaševalske namene bodisi plačajo, da se jim oglasi ne prikazujejo, grozi večmilijardna globa. V podjetju vztrajajo, da je njihov model skladen z evropskimi pravili.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je sodiščem nižje stopnje odredilo, naj ponovno preučijo dva zakona v Teksasu in na Floridi, s katerima skušajo republikanski zakonodajalci omejiti moderiranje vsebin na družbenih omrežjih. Odločitev sodišča sledi tožbi tehnoloških lobističnih skupin, ki trdijo, da zakona kršita ustavne pravice platform družbenih omrežij. Zakona sta bila sprejeta po napadu na ameriški kongres 6. januarja leta 2021.

MOSKVA/HARKOV/DONECK - Ruska zračna obramba je ponoči nad regijami blizu meje z Ukrajino uničila 36 ukrajinskih dronov. Oblasti v obmejni regiji Belgorod, ki je bila ponoči tarča ukrajinskih napadov, poročajo o izpadih elektrike in težavah pri oskrbi z vodo. Isti dan je bil v ruskem napadu na Harkov ubit najmanj en človek, v današnjih napadih na regijo Doneck pa dva. Ruske sile pa so zavzele še dve vasi na vzhodu Ukrajine, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo.

TEL AVIV/GAZA - Iz Gaze je proti Izraelu poletelo približno 20 izstrelkov, je sporočila izraelska vojska in dodala, da so jih večino prestregli. Oboroženo krilo palestinskega Islamskega džihada je izstrelitve potrdilo. Izraelska vojska je nato odredila evakuacijo za prebivalce več krajev v pokrajinah Han Junis in Rafa na jugu Gaze. Takšnim pozivom so doslej običajno sledile obsežne vojaške operacije.

TEL AVIV/GAZA - Izraelske oblasti so iz zapora izpustile več deset palestinskih zapornikov, vključno z direktorjem največje bolnišnice v Gazi Al Šifa Mohamedom Abu Salmijo. Njegovo izpustitev sta potrdila izraelski minister za nacionalno varnost Itamar Ben-Gvir, ki tej potezi ostro nasprotuje, in neimenovan zdravstveni vir v palestinski enklavi, kjer se izraelska ofenziva nadaljuje.

HALLE/MÜNCHEN - Sodišče v mestu Halle je vodjo skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) v zvezni deželi Turingiji Björna Höckeja znova obsodilo zaradi uporabe prepovedanega nacističnega slogana in mu naložilo kazen v višini 16.900 evrov. Höcke je bil že maja obsojen zaradi uporabe spornega izreka. Sodišče v Münchnu pa je odločilo, da je stranka lahko predmet nadzora obveščevalnih služb kot domnevna skrajna skupina, saj obstajajo dokazi o protiustavnih prizadevanjih znotraj AfD.

PODGORICA - Predsednik Evropskega sveta Charles Michel je odpovedal torkov obisk v Črni gori in se bo s črnogorskim predsednikom Jakovom Milatovićem namesto tega sestal v Bruslju. Odpoved njegovega obiska prihaja po petkovem sprejetju črnogorske resolucije o genocidu v Jasenovcu, na katero se je Hrvaška ostro odzvala, v Srbiji pa so jo medtem pozdravili.

NEW YORK - Prvi orkan letošnje sezone v Atlantiku z imenom Beryl je dosegel Grenadinske otoke na Karibih kot orkan četrte kategorije, ki s seboj prinaša močne vetrove s hitrostjo več kot 240 kilometrov in že povzroča poplave, podira električne daljnovode in povzroča gmotno škodo na Grenadinih, Grenadi, Barbadosu ter Trinidadu in Tobagu. Orkan naj bi oplazil tudi Jamajko in Martinique, svarila pred tropskim neurjem so izdali tudi na Dominikanski republiki in Haitiju.

RIM/DUNAJ/PRAGA/ZAGREB - Po hudem neurju z močnimi nalivi in zemeljskimi plazovi, ki so minuli konec tedna prizadeli severno Italijo, se je nadaljevala evakuacija ljudi iz kraja Cogne v Dolini Aoste, ki je še vedno odrezan od sveta. Močne nevihte so že v nedeljo popoldne prizadele tudi avstrijsko Tirolsko, danes pa je deževje povzročilo poplave v več krajih na vzhodu Češke. O težavah zaradi močnega vetra in padavin so poročali tudi v več delih Hrvaške.

ZAGREB - Hrvaško je pretresla novica o smrti novorojenčka v krapinsko-zagorski županiji. Policija za uboj komaj rojenega otroka sumi njegovo 22-letno mamo. Da je uboja osumljena 22-letna hrvaška državljanka, so potrdili tudi na hrvaškem državnem tožilstvu. Preiskovalni sodnik ji je po zaslišanju v nedeljo odredil pripor.

ZAGREB - Na Hrvaškem se bodo v torek precej podražila pogonska goriva. Cena 95-oktanskega bencina se bo zvišala za 11 centov na 1,54 evra za liter, dizel pa bo dražji za osem centov in bo stal 1,45 evra za liter, je sporočila hrvaška vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni.