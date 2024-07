Primorske novice o festivalu Portorose in July (2. 7.)

Koper, 1. julija - Jan Klokočovnik v komentarju Enolončnico so letos zabrisali skozi okno piše o nedeljskem enodnevnem festivalu Portorose in July. Ta je na oder portoroške plaže pripeljal številne glasbene ustvarjalce, med drugim producenta Gramatika. Avtor meni, da je mesto lahko izvrstna koncertna in festivalska destinacija, bi pa moralo biti takih dogodkov več.