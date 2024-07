Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (1. 7.)

Ljubljana, 1. julija - Tuje tiskovne agencije so poročale o močnem neurju, ki je danes zajelo velik del Slovenije, današnje vremensko dogajanje pa bo burno še zvečer, opozarjajo na Agenciji za okolje, kjer so za vso državo izdali oranžno opozorilo. Poročale so tudi o predsednici državnega zbora Urški Klakočar Zupančič, ki je na uradnem obisku na Kosovu.