Večer o parlamentarnih volitvah v Franciji (2. 7.)

Maribor, 1. julija - Matija Stepišnik v komentarju Zlovešči čas Marine Le Pen piše o parlamentarnih volitvah v Franciji. Avtor meni, da srhljivo sporočilo prvega kroga volitev pomeni pretres "per excellence", tudi onkraj meja te velesile. Temeljno vprašanje je, ali in kako bosta ta politični šok preživeli peta francoska republika in EU, izpostavlja.