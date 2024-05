Mladostniki po covidu-19 bolj informirani o duševnih stiskah

pripravila Katarina Bulatović

Ljubljana, 14. maja - Mladostniki so po epidemiji covida-19 bolj informirani o duševnih stiskah, je za STA ocenila klinična psihologinja in vodja Centra za duševno zdravje otrok in mladostnikov v Zdravstvenem domu Velenje Maša Naraločnik Sinur. Duševno zdravje je pomembno, saj posamezniku omogoča izpolnjeno življenje in prispeva k skupnosti, pravi.