Zbornica kliničnih psihologov: Sistemsko financiranje specializacij ostaja neurejeno

Ljubljana, 12. marca - Število kliničnih psihologov se bo po navedbah Zbornice kliničnih psihologov Slovenije do leta 2028 podvojilo. To je posledica interventnih ukrepov, s katerimi je vlada zagotovila proračunsko financiranje specializacij klinične psihologije, vendar do konca 2025. Sistemsko financiranje tako ostaja neurejeno, so opozorili v sporočilu za javnost.