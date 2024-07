Slovenija in večina drugih članic EU zamudila rok za oddajo NEPN Bruslju

Bruselj/Ljubljana, 1. julija - Svoje nacionalne energetske in podnebne načrte (NEPN) so do roka, ki se je iztekel v nedeljo, v Bruselj poslale le štiri od 27 držav članic EU. Med veliko večino članic, ki tega niso storile, je tudi Slovenija, kjer se je v minulih dneh šele zaključila javna obravnava predloga dopolnjenega osnutka posodobitve NEPN.