V Zagrebu koncert popkulturne ikone Grace Jones

Zagreb, 4. julija - V hrvaški prestolnici bo danes nastopila ameriška zvezdnica jamajškega rodu Grace Jones. Gre za prvi nastop pevke, igralke in nekdanje manekenke v Zagrebu in njen drugi na Hrvaškem. Na koncertu na prostem bo predstavila največje uspešnice iz svoje štiri desetletja trajajoče glasbene kariere in skladbe z zadnjega albuma Hurricane.