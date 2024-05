Rod Stewart nocoj v Stožicah na prvem koncertu v Sloveniji

Ljubljana, 19. maja - V ljubljanski Areni Stožice bo nocoj prvič v Sloveniji nastopil Rod Stewart. Poslušalci ga poznajo po skladbah, kot so Sailing, The First Cut Is The Deepest in Rhythm Of My Heart, pa tudi po priredbah različnih avtorjev. Pred koncertom je 79-letni britanski glasbenik napovedal, da bo izvedel tudi več presenečenj. Letos je izdal album Swing Fever.