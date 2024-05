Sting konec meseca tudi v Zagrebu

Zagreb, 18. maja - Britanski glasbenik Sting bo 27. maja nastopil v Areni Zagreb, kjer ga bosta spremljala dva priznana glasbenika, so sporočili organizatorji koncerta NuCoast in Live Nation. Trio bo igral Stingove najbolj znane hite iz obdobja skupine The Police in iz njegove samostojne kariere. Dva dni kasneje se bo Sting ustavil tudi v ljubljanski dvorani Stožice.