Velenjska komunala s posodobljenimi tehničnimi zahtevami za daljinsko ogrevanje

Velenje, 1. julija - V Velenju in Šoštanju so danes začele veljati posodobljene tehnične zahteve za graditev, obratovanje in vzdrževanje naprav daljinskega ogrevanja, s katerimi želijo v Komunalnem podjetju Velenje doseči prihranke toplotne energije in večjo učinkovitost sistema. Ta je bil letos zaradi protestov ob visokih cenah ogrevanja na očeh javnosti in politike.