Komisija DZ za revizijo določitve cene ogrevanja v Šaleški dolini

Ljubljana, 16. aprila - Komisija DZ za nadzor javnih financ je velenjsko komunalo in občino pozvala k poročilu o določitvi cene daljinskega ogrevanja v Šaleški dolini, računskemu sodišču pa predlagala revizijo postopka določitve te cene. Teš in župan trdita, da je podražitev posledica dražjih energentov in emisijskih kuponov, NSi težavo vidi v komunalnem podjetju.