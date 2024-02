Velenjska komunala znižuje ceno variabilnega dela toplote, občini z dodatno subvencijo

Velenje, 28. februarja - Komunalno podjetje Velenje bo v petek variabilni del toplote za ogrevanje prostorov in sanitarno toplo vodo za gospodinjske odjemalce v Šaleški dolini znižalo za 0,7 odstotka na 68,2 evra za megavatno uro (MWh) brez davka. Ob tem bosta občini Velenje in Šoštanj ceno toplote za marec in april subvencionirali v višini pet evrov za MWh.