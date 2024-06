Pregled - šport, 28. 6. (petek)

LODŽ - Slovenski odbojkarji, ki so v rednem delu lige narodov zmagali 11 tekem in le enkrat izgubili ter si tudi zagotovili nastop na olimpijskih igrah, so zmagoviti niz nadaljevali tudi v četrtfinalu zaključnega turnirja v Lodžu. Po drami so s 3:2 (-19, 17, -17, 27, 7) premagali Argentino. Pri Slovencih je bil z 31 točkami najučinkovitejši Tonček Štern, 16 jih je dodal Klemen Čebulj. Slovenija se bo v petek ob 20. uri v polfinalu pomerila z Japonsko. Na drugi četrtfinalni tekmi je Francija s 3:2 premagala Italijo in se bo v petek ob 17. uri pomerila s Poljsko.

LJUBLJANA - Slovenska košarkarska reprezentanca je uspešno opravila generalko pred odhodom na olimpijske kvalifikacije. Pred 8000 gledalci je v Stožicah premagala Brazilijo s 86:80 (12:18, 41:37, 62:61), prvi zvezdnik Slovenije Luka Dončić pa je tekmo končal z 32 točkami. Ob Dončiću je 14 točk dosegel Aleksej Nikolić, 10 jih je dodal Josh Nebo. S tem je Slovenija končala priprave na nastop v Pireju, kamor bo odpotovala v nedeljo in kjer jo prva tekma proti Hrvaški čaka v torek, 2. julija, ob 20. uri. V skupini se bo nato 4. julija srečala še z Novo Zelandijo, v primeru uvrstitve v polfinale pa se bo pomerila z Grčijo, Dominikansko republiko ali Egiptom.

LJUBLJANA - Slovenska nogometna reprezentanca se je na evropskem prvenstvu v Nemčiji prvič v zgodovini velikih tekmovanj uvrstila v izločilne boje. V ponedeljek se bo v osmini finala merila s Portugalsko. Za ta dvoboj je Evropska nogometna zveza (Uefa) danes za slovenske navijače sprostila okrog 6000 vstopnic. Dobre predstave slovenskih nogometašev se kažejo tudi na statističnih podatkih, v katerih izstopata predvsem napadalec Benjamin Šeško in branilec Jaka Bijol. Po podatkih Uefe je Šeško na tekmi proti Angliji zabeležil najvišjo hitrost med vsemi nogometaši (35,9 km/h), medtem ko je Bijol izbil največ žog (27).

PALMA DE MALLORCA - Avstrijec Sebastian Ofner in Čilenec Alejandro Tabilo sta finalista turnirja za ATP na Mallorci. Ofner je s 6:4 in 7:5 v nizih v polfinalu premagal Britanca Paula Jubba, medtem ko je Tabilo z 2:6, 6:2 in 7:6 (3) premagal šestega nosilca Francoza Gaela Monfilsa. V finalu turnirja v Eastbournu se bosta pomerila Američan Taylor Fritz in Avstralec Max Purcel. Purcell je bil v polfinalu s 6:4, 4:6 in 6:4 v nizih boljši od Britanca Billyja Harrisa, medtem ko je Američan Fritz po dveh podaljšanih igrah s 7:6 odpravil Purcellovega rojaka Aleksandra Vukića. Na istem prizorišču bosta v ženski konkurenci v finalu zaigrali Kanadčanka Leylah Fernandez in Rusinja Daria Kasatkina. V nemškem Bad Hoburgu pa si bosta v zadnjem dejanju turnirja WTA nasproti stali Hrvatica Donna Vekić in Rusinja Dijana Šnajder.