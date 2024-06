Pregled - svet, 28. 6. (petek)

BRUSELJ - Voditelji članic EU so v četrtek Ursulo von der Leyen predlagali še za en mandat na čelu Evropske komisije, Kajo Kallas za vodjo diplomacije EU, Antonia Costo pa so izbrali za novega predsednika Evropskega sveta. Von der Leyen nista podprla italijanska premierka Giorgia Meloni in madžarski premier Viktor Orban. Za prioriteti unije za obdobje 2024-2029 so voditelji določili gospodarsko konkurenčnost in varnost.

ATLANTA - Prvo televizijsko soočenje ameriških predsedniških kandidatov je v četrtek minilo bolj v znamenju medsebojnih žalitev kot pa resne politične razprave. Biden je spomnil, da je Trump pravnomočno obsojen za kazniva dejanja, ta pa mu je vrnil, da to velja tudi za njegovega sina Hunterja. Med demokrati je zaradi zmedenih odgovorov povzročilo zaskrbljenost glede Bidna, republikanci pa so bili z nastopom Trumpa zadovoljni.

TEHERAN - V Iranu so se odvile predsedniške volitve, na katerih je dobrih 60 milijonov volivcev med štirimi kandidati izbiralo naslednika predsednika Ebrahima Raisija, ki je maja umrl v helikopterski nesreči. Volitve so potekale v času, ko se država sooča z gospodarsko krizo. Med štirimi kandidati le Masud Pezeškian pripada reformistični struji, ostali pa so izrazito konservativni.

BRUSELJ - Evropska unija je proti šestim posameznikom in trem podjetjem uvedla sankcije zaradi financiranja palestinskega islamističnega gibanja Hamas in palestinske militantne skupine Islamski džihad. Te vključujejo zamrznitev premoženja in prepoved potovanja v EU, prepovedano pa je tudi zagotavljanje finančne pomoči sankcioniranim.

GAZA - Izraelska vojska je nadaljevala obstreljevanje vzdolž Gaze, med drugim je ciljala tudi šotore z razseljenimi Palestinci v Rafi. Izraelske sile so izvedle tudi nove množične aretacije na zasedenem Zahodnem bregu, kjer naj bi izraelska vlada načrtovala legalizacijo več naselbin.

BUENOS AIRES - Argentinski parlament je po maratonski seji in ob protestih dokončno potrdil obsežen paket reform predsednika Javierja Mileija, ki je bil v več mesecih razprav temeljito spremenjen. Mileijeva vlada z reformami posega praktično v vse družbene sfere in uvaja drastičen program popolnega fiskalnega varčevanja, da bi do konca leta dosegli ničelni proračunski primanjkljaj.

KIJEV/MOSKVA - V ruskem obstreljevanju ukrajinske regije Doneck so bile danes ubite štiri osebe, tri pa so bile ranjene, je sporočilo regionalno tožilstvo. Še en človek je bil ubit v obstreljevanju Harkova, dve pa sta bili ranjeni v napadih na Herson. O napadih poročajo tudi iz Rusije, kjer je ukrajinski dron zadel skladišče nafte v regiji Tambov.

MOSKVA - Ozračje nad Črnim morjem v zadnjem času preletava vse več ameriških brezpilotnih letalnikov, je sporočilo rusko obrambno ministrstvo in Washington obtožilo, da z droni pomaga Kijevu pri izvajanju napadov na ruske cilje. Ob tem je opozorilo, da bi dejanja ZDA lahko vodila do neposredne konfrontacije med Moskvo in zvezo Nato.

MOSKVA - Ruski predsednik Vladimir Putin se je zavzel za to, da Rusija začne proizvodnjo raket kratkega in srednjega dosega, ki jo je leta omejevala pogodba o jedrskih raketah srednjega dosega (INF). Washington je leta 2019 opustil pogodbo, Putin pa zatrdil, da ZDA zdaj tovrstne rakete nameščajo na Danskem in Filipinih.

BRUSELJ - Postopek za vstop Gruzije v Evropsko unijo je de facto zaustavljen, potem ko je država nedavno sprejela sporni zakon o tujem vplivu, ki zaostruje nadzor nad civilno družbo, so na četrtkovem vrhu v Bruslju v skupni izjavi sporočili voditelji držav članic EU.

ULAN BATOR - V Mongoliji so potekale parlamentarne volitve, na katerih je zmago na podlagi predhodnega štetja glasov že razglasila vladajoča Mongolska ljudska stranka (MPP). Osvojila naj bimed 68 in 70 sedežev v 126 članskem parlamentu. Volilna udeležba je bila skoraj 70 odstotna. Končni rezultati bodo znani v soboto.

WASHINGTON - Vrhovno sodišče ZDA je razveljavilo 40 let trajajoč pravno prakso in oslabilo moč zveznih agencij - razveljavila je pravni presedan, ki je določal, da morajo sodišča v ZDA pri pravnih sporih glede razlag zakonov upoštevati razumne razlage agencij. Te urejajo številna vprašanja, ki vplivajo na vsakdanje življenje Američanov.

WASHINGTON - Ameriško vrhovno sodišče je sklenilo, da mora obtožba oviranja uradnega postopka, ki jo je ministrstvo za pravosodje uporabilo pri pregonu privržencev Donalda Trumpa zaradi napada na ameriški kongres 6. januarja 2021, vključevati dokaz o prirejanju ali uničevanju dokumentov. Odločitev bi lahko prinesla razveljavitev številnih obsodb.

KÖLN - Sodišče je 15-letnika obsodilo na štiri leta zapora za mladoletnike, ker je lani jeseni načrtoval napad na božični sejem v Leverkusnu. Najstnik je po navedbah sodišča nameraval s tovornim vozilom zapeljati v množico in ubiti čim več ljudi, njegov motiv pa je bil povezan z radikalnim islamizmom.

PEKING - Kitajski predsednik Xi Jinping je pred julijskim plenumom centralnega komiteja kitajske komunistične partije izjavil, da partija načrtuje in že izvaja velike reforme za še bolj tržno usmerjeno poslovno okolje. Ob tem je poudaril, da si Kitajska prizadeva najti lastne načine reševanja najbolj perečih vprašanj v mednarodni sferi.

LA PAZ - Bolivijski predsednik Luis Arce je v četrtek zanikal sodelovanje v zaroti s poveljnikom vojske Juanom Josejem Zunigo, ki je bil v sredo aretiran po spodletelem poskusu državnega udara. Zuniga je namreč pred pridržanjem novinarjem povedal, da mu je pravzaprav Arce naročil, naj izvede vstajo in tako okrepi njegovo priljubljenost.

PRIŠTINA/BEOGRAD - Sodišče v Prištini je na kazni od štirih do deset let zapora obsodilo štiri kosovske Srbe zaradi vpletenosti v umor zmernega politika kosovskih Srbov Oliverja Ivanovića leta 2018. Beograd je obsodbo zavrnil kot politično.

RIM/BRUSELJ - Italijanska premierka Giorgia Meloni je obsodila antisemitske izjave, zaradi katerih sta v četrtek odstopili dve vodilni članici podmladka njene skrajno desne stranke Bratje Italije. Ob tem je namenila kritiko tudi spletnemu portalu Fanpage, ki je v okviru tajne preiskave objavil posnetke njunih spornih in žaljivih komentarjev.

BRUSELJ - Evropska komisija je odobrila prvo cepivo proti virusu čikungunja, ki bo na voljo starejšim od 18 let, za distribucijo pa bodo zadolženi nacionalni organi članic EU. Čikungunjo skupaj z drugimi virusi in boleznimi večinoma prenašajo tigrasti komarji, ki so v Evropi vse bolj prisotni zaradi vpliva podnebnih sprememb.

BRATISLAVA - Slovaški minister za promet Jozef Raž je zavrnil možnost, da je četrtkovemu trčenju avtobusa in vlaka na jugu Slovaške botrovala tehnična napaka. Po njegovih besedah je šlo verjetno za človeško napako, saj je vlak zapeljal na tir, ki je bil takrat izven obratovanja. Umrlo je sedem ljudi.