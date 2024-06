Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (28. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Tuje tiskovne agencije so poročale o srečanju slovenske predsednice Nataše Pirc Musar in ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega v Kijevu. Poročale so tudi o domnevnih žrtvah zlorab nekdanjega slovenskega jezuita in umetnika Marka Rupnika, ki so več škofov pozvale, naj iz svojih cerkva odstranijo njegove mozaike.