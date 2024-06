Mladina o nagovarjanju v politiki (28. 6.)

Ljubljana, 28. junija - Grega Repovž v komentarju Kako jim povedati? piše o načinu nagovarjanja v politiki in družbi. Avtor se sprašuje, zakaj nekatera sporočila javnosti več ne dosežejo in kakšno vlogo pri tem odigra jezik. Izpostavlja primer sindikatov, ki zastopajo pomembne in aktualne pravice delavcev, vseeno pa njihovo sporočilo ne doseže mladih.