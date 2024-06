Večer o obljubah vlade (29. 6.)

Maribor, 28. junija - Urška Mlinarič v komentarju Socialni dialog kot standard piše o tem, da smo se po avtoričinem mnenju v dveh letih te vlade navadili, da predsednik vlade veliko govori in še več obljublja, malo od tega pa vlada tudi uresniči. Avtorica dodaja, da je vlada obljubila drugačnost in se vzpostavljala na principih sodelovanja, odprtosti in vključevalnosti.