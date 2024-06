Evropska komisija odobrila prvo cepivo proti virusu čikungunja

Bruselj, 28. junija - Evropska komisija je danes odobrila prvo cepivo proti virusu čikungunja, ki bo na voljo starejšim od 18 let, za distribucijo pa bodo zadolženi nacionalni organi članic EU. Čikungunjo skupaj z drugimi virusi in boleznimi večinoma prenašajo tigrasti komarji, ki so v Evropi vse bolj prisotni zaradi vpliva podnebnih sprememb.