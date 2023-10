V Trstu odkrili prvi primer okužbe s čikungunjo

Trst, 10. oktobra - V Trstu so zabeležili prvi primer okužbe s čikungunjo, virusno vročinsko boleznijo tropskega pasu, ki jo prenaša tigrasti komar. Zaradi tega so tržaške oblasti prejšnji petek izvedle dezinfekcijo v širši okolici športnih stadionov Grezar in Rocco, je poročal Primorski dnevnik.