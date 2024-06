ECDC svari pred porastom bolezni, ki jih širijo komarji

Stockholm, 12. junija - V Evropi se ob podnebnih spremembah in toplejših temperaturah veča število primerov denge in drugih bolezni, ki jih širijo komarji, je v torek posvaril Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC). Invazivna vrsta tigrastega komarja, ki širi več virusov, se je medtem udomačila že v mnogih državah EU, tudi v Sloveniji.