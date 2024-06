V zrušenju strehe na letališču v New Delhiju en mrtev

New Delhi, 28. junija - Zaradi močnega deževja se je danes zrušil del strehe prenovljenega terminala na mednarodnem letališču v indijski prestolnici New Delhi, pri čemer je umrla ena oseba, še osem pa je bilo poškodovanih, so sporočili reševalci. Letališka uprava je žrtvam nesreče obljubila odškodnino, poroča nemška tiskovna agencija dpa.