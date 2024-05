Meritev rekordne temperature v New Delhiju bi lahko bila napačna

New Delhi, 29. maja - Meritev na postaji, ki je v indijski prestolnici New Delhi izmerila domnevno rekordnih 52,9 stopinje Celzija bi lahko bila napačna, je danes opozoril indijski meteorološki urad in pojasnil, da bi za visoko meritev lahko bila odgovorna napaka v senzorju. Ob tem je urad dodal, da bo pregledal podatke postaje in delo senzorja.