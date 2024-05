V Indiji po smrti več novorojenčkov v požaru pridržali lastnika bolnišnice

New Delhi, 27. maja - Po smrti šestih novorojenčkov v požaru, ki je v soboto zvečer izbruhnil v bolnišnici za oskrbo dojenčkov v New Delhiju, je policija pridržala direktorja in lastnika bolnišnice, ki je delovala brez dovoljenja. Dojenčki naj bi bili nameščeni v prepolnem prostoru brez požarnega izhoda, poročal francoska tiskovna agencija AFP.