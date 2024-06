V bavarskem Muzeju Brandhorst na ogled dela Warhola in Haringa

München, 29. junija - V Muzeju Brandhorst v bavarski prestolnici München so na ogled dela dveh ikon pop umetnosti Andyja Warhola in Keitha Haringa. Razstava del dveh ameriških umetnikov, ki sta bila za časa življenja tudi prijatelja, nosi naslov Andy Warhol & Keith Haring. Party of Life. Na ogled bo do 26. januarja 2025.