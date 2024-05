Razstava v Berlinu o Warholovem iskanju telesne lepote

Berlin, 21. maja - V Novi narodni galeriji v Berlinu bodo 9. junija odprli razstavo z naslovom Andy Warhol: Velvet Rage and Beauty (Andy Warhol: Žametni bes in lepota). Na ogled bodo Warholova dela, ki jih kot rdeča nit povezuje umetnikovo nenehno iskanje in vizualizacija njegovega ideala lepote, predvsem moške.