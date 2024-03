V dunajski Albertini retrospektiva pionirja pop-arta Lichtensteina

Dunaj, 10. marca - V dunajski Albertini je na ogled retrospektiva pionirja pop-arta Roya Lichtensteina (1923-1997). Razstava, ki so jo pripravili v povezavi z lanskoletno stoletnico umetnikovega rojstva, je osredinjena na Lichtensteinove slike iz 60. let prejšnjega stoletja. Odprta bo do 14. julija.