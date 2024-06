Šefic danes na pogovorih s prebivalci Ljubnega in Strug

Ljubljana, 28. junija - Vodja vladne službe za obnovo Boštjan Šefic danes prihaja na Ljubno ob Savinji na pogovore s prebivalci Ljubnega in Strug pri Lučah, ki so že prejeli oceno stanja svojih v ujmi poškodovanih objektov, je za STA povedal krajan Strug Paul Orešnik. Do zdaj je bilo sicer zaključenih 28 cenitev, na seznamu za odstranitev pa je trenutno 343 objektov.