Vladna služba v pričakovanju prvih cenitvenih poročil za krajane Strug

Luče, 22. maja - Vladna služba za obnovo po poplavah in plazovih avgusta lani kmalu pričakuje prva poročila cenilcev o poškodovanih objektih v Strugah pri Lučah. Te bodo v nadaljevanju preučili in na njihovi podlagi za lastnike pripravili pogodbe, so za STA povedali v omenjeni službi. Vlada je sicer za Struge sprejela sklep o odstranitvi 10 objektov.