Tuš tudi letos 500 otrokom omogočil letovanje na Debelem rtiču

Ljubljana, 27. junija - Tuš je v sodelovanju z dobavitelji in Rdečim križem Slovenije (RKS) v okviru projekta Pričarajmo nasmeh 500 otrokom omogočil brezplačno enotedensko letovanje na Debelem rtiču. Pričarajmo nasmeh je osrednji Tušev dobrodelni projekt, ki ga izvajajo že 22. let. Do sedaj so letovanje omogočili že 11.000 otrokom, so sporočili s podjetja.