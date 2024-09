Do konca leta naj bi bila pripravljena nova zakonodaja o konoplji

Bled, 16. septembra - Državna sekretarka za javno zdravstvo in javno zdravje v kabinetu predsednika vlade Metka Paragi je na petkovi konferenci na Bledu napovedala, da bo do konca leta pripravljena nova zakonodaja, ki bo uredila področji gojenja in predelave konoplje za medicinske namene ter gojenja in posedovanja za osebno rabo, so sporočili organizatorji konference.