Dolenjski kriminalisti več srbskih državljanov zasačili pri gojenju prepovedane droge

Šentjernej/Dolenjske Toplice, 20. junija - Dolenjski policisti so pri hišni preiskavi, ki so jo opravili 7. junija, v stanovanjski hiši na območju Šentjerneja trem srbskim državljanom in članom hudodelske družbe zasegli 485 sadik prepovedane konoplje. V stanovanjski hiši v Dolenjskih Toplicah pa so državljanu Srbije in BiH zasegli 1001 sadiko konoplje, so sporočili s PU Novo mesto.