V hišni preiskavi pri 74-letniku našli več sto nabojev, detonatorje in marihuano

Šmarješke Toplice, 7. junija - Trebanjski policisti so v četrtkovi hišni preiskavi pri 74-letniku z območja občine Šmarješke Toplice našli in zasegli 509 nabojev različnega kalibra, električne detonatorje in vnetilno vrvico. Zasegli so tudi 24 rastlin konoplje in okoli štiri kilograme posušenih rastlinskih delcev omenjene rastline, so sporočili z novomeške policijske uprave.