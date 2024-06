Pregled - šport, 24. 6. (ponedeljek)

Ljubljana, 24. junija - Pregled športnih dogodkov v Sloveniji in svetu v ponedeljek, 24. junija.

DÜSSELDORF - Nogometaši Španije so s stoodstotnim izkupičkom zasedli prvo mesto v skupini B evropskega prvenstva v Nemčiji in bodo v osmini finala 30. junija igrali proti eni od tretjeuvrščenih ekip. V zadnjem krogu skupinskega dela so bili boljši od Albanije z 1:0. Drugo mesto je zasedla Italija, ki je v zadnjem krogu skupinskega dela remizirala 1:1 s Hrvaško.

LJUBLJANA - Šest dni pred odhodom na olimpijski kvalifikacijski turnir v Grčijo je slovenska moška košarkarska reprezentanca v polni igralski zasedbi. Soigralcem se je pridružil še prvi zvezdnik slovenske košarke Luka Dončić. Selektor Aleksander Sekulić ima tako na seznamu 15 košarkarjev, potnike za Pirej pa bo določil tik pred odhodom na turnir.

BEOGRAD - V 76. letu starosti je umrl nekdanji košarkar Jugoslavije Dragan Kapičić. Dres Jugoslavije je oblek 169 krat, leta 1970 je na svetovnem prvenstvu v Ljubljani osvojil zlato medaljo, 1975 pa je z reprezentanco postal evropski prvak.

LJUBLJANA - Poljakinja Iga Swiatek je še vedno vodilna na lestvici WTA. Drugouvrščena Američanka Cocco Gauf za njo zaostaja za 3567 točk, tretja je Belorusinja Arina Sabalenka. Izmed Slovenk je najvišje Tamara Zidanšek na 110. mestu.

LJUBLJANA - Italijanski teniški as Jannik Sinner po zmagi v Halleju ostaja številka ena svetovnega tenisa na lestvici ATP. Drugo mesto z zaostankom 1530 točk zaseda Srb Novak Đoković, ki je v primerjavi s prejšnjim tednom prehitel tretjeuvrščenega Španca Carlosa Alcaraza. Najvišjeuvrščeni Slovenec je na 436. mestu Bor Artnak.