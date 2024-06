Pregled - svet, 24. 6. (ponedeljek)

BRUSELJ - Zunanji ministri držav članic EU so potrdili 14. sveženj sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, ki vključuje tudi prepoved nadaljnjega izvoza ruskega utekočinjenega zemeljskega plina (LNG) iz EU v tretje države. EU obenem političnim strankam, nevladnim organizacijam in medijem prepoveduje prejemanje sredstev od Rusije. Poenotili so se tudi glede novih sankcij proti palestinskemu Hamasu in izraelskim naseljencem na zasedenem Zahodnem bregu ter z ukrepi zagrozili Gruziji. Državam Zahodnega Balkana so sporočili, da bodo morale za članstvo v EU z unijo uskladiti svojo varnostno in zunanjo politiko.

LUXEMBOURG - Prva sredstva, pridobljena z upravljanjem zamrznjenega ruskega premoženja, bodo kmalu na voljo za vojaško podporo Ukrajini, je ob robu zasedanja zunanjih ministrov EU povedal visoki zunanjepolitični predstavnik unije Josep Borrell. Po zasedanju je sporočil, da gre za 1,4 milijarde evrov. Pri tem je izpostavil Madžarsko, ki trenutno blokira več odločitev, povezanih s finančnimi sredstvi za vojaško pomoč Ukrajini. Zagotovil je, da so za sredstva od upravljanja ruskega premoženja, zamrznjenega v okviru zahodnih sankcij proti Moskvi, našli rešitev, da jih ne bo mogoče blokirati.

GAZA/TEL AVIV - Intenzivne vojaške operacije izraelske vojske v mestu Rafa na jugu palestinske enklave Gaza so skoraj zaključene, je v nedeljo dejal izraelski premier Benjamin Netanjahu, dodal pa, da to ne pomeni konca vojne. Ponovil je, da bo pristal zgolj na dogovor, po katerem se bodo v Izrael vrnili preostali talci, osnovni cilj pa ostaja tudi "izkoreninjenje Hamasa". O novi fazi vojne je govoril tudi obrambni minister Joav Galant, izraelska vojska pa medtem nadaljuje s smrtonosnimi napadi na Gazo.

MOSKVA - Rusko zunanje ministrstvo je ameriško veleposlanico Lynne Tracy poklicalo na pogovor zaradi ukrajinskega napada na Krim v nedeljo, saj so prepričani, da so zanj odgovorne ZDA. Ob tem so posvarili ZDA pred posledicami. Rusija je sporočila, da je Ukrajina v napadu na Sevastopol uporabila raketo dolgega dosega, ki so jo dobavile ZDA in naj bi bila opremljena s kasetnim strelivom. Raketa je zadela območje pristaniškega mesta s peščenimi plažami in hoteli. Ubiti so bili štirje ljudje, med njimi dva otroka, ranjenih je bilo okoli 150 ljudi. Ruska vojska medtem nadaljuje z obstreljevanjem Ukrajine, v zadnjem dnevu je ubila najmanj šest civilistov.

MAHAČKALA - V nizu napadov na policiste, cerkvi in sinagogi v nedeljo v večinsko muslimanski ruski republiki Dagestan na Severnem Kavkazu je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 20 ljudi. Umrlo je tudi pet napadalcev. Policija je medtem sporočila, da je protiteroristična operacija proti napadalcem končana. Odgovornosti za napad ni prevzel še nihče.

SKOPJE - V Severni Makedoniji je parlament v nedeljo zvečer potrdil novo vlado Hristijana Mickoskega, vodje desne stranke VMRO-DPMNE,ki bo imela v novem parlamentu udobno večino 78 od 120 poslancev. Na uradni prisegi je novi premier uporabil tudi uradno ime države, čeprav je njegova stranka leta 2018 nasprotovala Prespanskemu sporazumu, ki je rešil dolgoletni spor z Grčijo glede imena.

FIRENCE - V drugem krogu lokalnih volitev, ki so v nedeljo in danes potekale v 105 občinah v Italiji, je levosredinska Demokratska stranka (PD) ohranila župane v Firencah in Bariju ter znova prevzela Perugio. Zmagala je v vseh petih regionalnih prestolnicah, kjer so volili, vključno s Potenzo in Campobassom. Firence in Perugia sta ob tem dobili prvi županji v svoji zgodovini.

MEKA - Savdska Arabija je v nedeljo potrdila, da je med hadžem v državi umrl najmanj 1301 človek, v večini naj bi šlo za neregistrirane romarje, ki so v izjemni vročini prehodili dolge razdalje. Glede na podatke savdskih oblasti več kot tri četrtine preminulih ni imelo uradnih dovoljenj za udeležbo na romanju in so bili brez ustrezne zaščite dlje časa izpostavljeni sončni pripeki.

BRUSELJ - Ameriški tehnološki velikan Apple je po predhodnih ugotovitvah Evropske komisije s svojo spletno trgovino z aplikacijami App Store kršil pravila iz akta o digitalnih trgih, saj je razvijalce aplikacij preveč omejeval pri ponujanju vsebin prek drugih kanalov. Grozi mu za več milijard evrov globe, so sporočili iz komisije.

LUXEMBOURG - Sistem oskrbe s plinom v EU kljub izboljšavam ostaja pomanjkljiv in ne zagotavlja dolgoročne zanesljivosti, je v novem poročilu opozorilo Evropsko računsko sodišče. Med drugim je opozorilo na večjo odvisnost od utekočinjenega zemeljskega plina in potrebo po razogljičenju dela porabe plina. Revizorji so zaključili, da mora EU v prihodnje okrepiti svoj okvir cenovne dostopnosti za plin. Opozorili so tudi na to, da so mnoge države članice še vedno nenaklonjene sklenitvi dvostranskih solidarnostnih sporazumov. Nekatere države EU bi bile zaradi izrednih razmer celo pripravljene prekiniti oskrbo s plinom za sosednjo državo.

SEUL - V tovarni litijevih baterij v mestu Hwaseong blizu južnokorejske prestolnice Seul je izbruhnil velik požar, v katerem je umrlo najmanj 22 ljudi - večinoma je šlo za delavce s Kitajske. Gasilci so uspeli rešiti približno 80 od več kot 100 ljudi, ki so v času izbruha požara delali v tovarni. Prve preiskave kažejo, da se je požar razširil v zgolj nekaj sekundah, tovarno pa so hitro preplavili strupeni hlapi.