Predsednica republike z zahvalo svojcem padlih v vojni za Slovenijo

Ljubljana, 24. junija - Predsednica republike Nataša Pirc Musar je pred dnevom državnosti pripravila sprejem za svojce padlih v vojni za Slovenijo leta 1991. "Slovenci smo kljub številnim viharjem skozi zgodovino stali in obstali, ker smo imeli močno željo, nepremagljivo voljo in neizmerno ljubezen do svoje zemlje in svojega jezika," je poudarila v nagovoru.