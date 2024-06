Pirc Musar za POP TV: Dve leti minili brez kakšnih velikih uspehov te vlade

Ljubljana, 17. junija - Predsednica Nataša Pirc Musar je v pogovoru za POP TV dejala, da deli prepričanje z mnogimi državljankami in državljani, da sta dve leti minili brez kakšnih velikih uspehov te vlade, predvsem na področju strateških reform. Po njenih besedah sta še vedno odprti zdravstvena in plačna reforma in v obeh resorjih je prišlo do menjave ministrov.