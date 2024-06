V obsežni akciji proti trgovini z ljudmi prijeli več kot 200 storilcev

Haag, 24. junija - Organi pregona so v okviru obsežne enotedenske mednarodne operacije proti trgovini z ljudmi prijeli skupno 219 storilcev, je sporočil evropski policijski urad Europol. Operacija je bila osredotočena na primere spolnega izkoriščanja, prisilnega kriminala in prisilnega beračenja. V njej so sodelovali tudi slovenski organi.