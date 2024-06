Slovenci iz zamejstva in sveta ob dnevu državnosti domovini posvetili glasbeno čestitko

Ljubljana, 24. junija - Urad vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu je ob dnevu državnosti predstavil glasbeno čestitko Slovencev iz zamejstva, v kateri je sodelovalo 24 organizacij in posameznikov s celega sveta.

Po navedbah urada Slovenci po svetu ob dnevu državnosti pripravljajo dogodke, na katerih slavijo dan državnosti svoje domovine Slovenije. Letos je urad v sodelovanju z njimi pripravil glasbeno čestitko matični Sloveniji in tako del tega iskrenega in občutenega praznovanja združil in ohranil za večnost.

"Drage Slovenke in Slovenci, naj slovenska pesem ogreje slovenska srca doma, v zamejstvu in po svetu. Iskrene čestitke ob dnevu državnosti," je v uvodu čestitke dejal minister za Slovence v zamejstvu in po svetu Matej Arčon. Temu sledi preplet posnetkov iz vsega sveta, v kateri Slovenci na tujem prepevajo skladbo Ljubim te, Slovenija zelena. V tem se jim pridružijo tudi plesalci, ki delujejo v številnih slovenskih folklornih skupinah po svetu, so povzeli v uradu.

Urad se je ob priložnosti zahvalil avtorju glasbe in besedila Otu Pestnerju, avtorju priredbe za zbor Juriju Mušiču, argentinskima Slovencema Adrianu Gaserju, ki je poskrbel za video montažo, in Matjažu Rožancu, ki je združil vse zvočne posnetke. Za glasbeno podlago pa se je urad zahvalil italijanskemu zamejskemu ansamblu Kraški kvintet.

V čestitki sodelujejo: Otroški pevski zbor Slovenske šole Anton Martin Slomšek iz Menodze v Argentini, Društvo Slovencev Triglav Banja Luka iz Bosne in Hercegovine, Društvo Slovencev Triglav Subotica v Srbiji, Mešani pevski zbor Camerata Slovenica Sarajevo iz Bosne in Hercegovine, zbor Slovenskega društva Vancouver iz Kanade, Mešani pevski zbor Fran Venturini iz Italije, Mešani pevski zbor Slovenski dom Zagreb iz Hrvaške, združena Slovenski Mendoški pevski zbor in Mendoški oktet iz Argentine, Vokalna skupina Plamen pod vodstvom Marie Ahačič Pollak iz Kanade, Mešani pevski zbor Ex-Corde iz Buenos Airesa v Argentini, Društvo Slovencev Emona Ruma iz Srbije, Slovenska zveza na Švedskem, Društvo Slovencev Kredarica Novi Sad Srbija, Društvo Slovencev Planika Zrenjanin iz Srbije, Slovenski mešani pevski zbor Slomšek iz Belgije, Slovenski moški zbor iz Buenos Airesa v Argentini, Mladinski zbor San Justo iz Buenos Airesa v Argentini, harmonikaš Fred Pavlič iz Vancouvra v Kanadi, Folklorna skupina Nagelj iz Toronta v Kanadi, Folklorna skupina Mladika iz Buenos Airesa v Argentini, Tržaška folklorna skupina Stu Ledi iz Italije, Otroška in odrasla folklorna skupina Slovenskega društva Vancouver iz Kanade, Otroška folklorna skupina Pristava iz Buenos Airesa v Argentini in sodelavci Urada Vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu, so našteli na uradu.

Čestitko je urad objavil na portalu YouTube, dosegljiva je na spletnem naslovu: sta.si/qK8tDI