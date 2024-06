Pregled - šport, 21. 6. (petek)

DÜSSELDORF - Ukrajinska nogometna reprezentanca je v tekmi drugega kroga v skupini E na evropskem prvenstvu v Düsseldorfu premagala Slovaško z 2:1 (0:1). Za Ukrajino so po uvodnem porazu to prve točke na tem EP, Slovaki so doživeli prvi poraz. Na drugi današnji tekmi so v skupini D Avstrijci s 3:1 (1:1) premagali Poljake. Dvoboj med Francijo in Nizozemsko se je v isti skupini končal z izidom 0:0.

BEOGRAD - Peter John Stevens je na evropskem prvenstvu v Beogradu uspešno začel nastop na 50 m prsno, kjer je z zadržanim plavanjem in slabim prihodom v cilj s 27,30 v kvalifikacijah osvojil peto mesto. Njegov izziv ostaja zlata medalja, ki bi mu v neolimpijski disciplini dala status svetovnega razreda.

LJUBLJANA - Ekipa UAE Team Emirates je uradno potrdila osem kolesarjev, ki bodo nastopili na dirki po Franciji od 29. junija do 21. julija, ekipa je nespremenjena glede na načrte pred sezono. Prvi kolesar sveta Tadej Pogačar bo na poti do osvojitve svojega tretjega naslova na Tour de France "vodil zelo izkušeno ekipo," so zapisali na spletni strani UAE.

LJUBLJANA - Slovenska moška košarkarska reprezentanca bo v nedeljo v Vilniusu odigrala prvo prijateljsko tekmo pred julijskimi olimpijskimi kvalifikacijami. Na današnjem medijskem druženju reprezentance selektor Aleksander Sekulić še vedno ni mogel računati na prvega zvezdnika Luko Dončića, se je pa ekipi pridružil naturalizirani Američan Josh Nebo.

LJUBLJANA - Poljski odbojkarji so v današnji uvodni tekmi elitne lige narodov v ljubljanskih Stožicah s 3:0 v nizih odpravili Argentince. Poljaki so z osmo zmago na desetih tekmah napredovali na drugo mesto lestvice pred Italijane, na vrhu so z zmago več Slovenci, ki so bili danes prosti.

BUDIMPEŠTA - V Budimpešti se je s predtekmovanjem v balvanskem in težavnostnem plezanju končal uvodni krog drugega dela kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu. Po dveh dnevih tekmovanj so si polfinale in mesto med dvajseterico najboljših zagotovili štirje Slovenci od osmerice, in sicer Mia Krampl, Vita Lukan, Lucija Tarkuš in Luka Potočar.

COIMBRA - Na evropskem prvenstvu v akvatlonu v Coimbri na Portugalskem je Tjaša Vrtačič osvojila naslov najboljše na Stari celini, so sporočili s Triatlonske zveze Slovenije. Prvakinja pa je med mladinka postala tudi Anja Bezljaj.

BOLZANO - Spustaše na divjih vodah na svetovnem pokalu v italijanski Mezzani čaka še finale sprinta na divjih vodah. Iz današnjih kvalifikacij sta se v sobotni finale uvrstila Slovenca Nejc Žnidarčič, ki je imel drugi čas, in Matija Preskar.

MADRID - Nika Glojnarič (Brežice) je bila tretja v teku na 100 m ovire na atletskem mitingu srebrne celinske serije v Madridu. Tekla je 13,20 sekunde. Pred njo sta bil Grkinja Elisavet Pesiridu (13,07) in Madžarka Laura Banko (13,19).

ANTALYA - Slovenska lokostrelka Toja Ellison se je na tekmi svetovnega pokala v turški Antalyi uvrstila v polfinale v disciplini sestavljeni lok. V soboto popoldne ob 14.02 se bo v finalni areni pomerila proti Estonki Meeri-Marita Paas.

ATLANTA - Argentina je obrambo naslova na pokalu Amerike začela z zmago z 2:0 nad Kanado v Atlanti. Napadalec Manchester Cityja Julian Alvarez je zadel v 49. minuti, član milanskega Interja Lautaro Martinez je v 88. minuti postavil končni izid, ko je v mrežo spravil podajo Lionela Messija. Slednji je zabeležil rekordni 35. nastop na turnirju.