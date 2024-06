Pregled - svet, 21. 6. (petek)

NEW YORK/GAZA - Spopadi med Izraelom in libanonskim šiitskim gibanje Hezbolah ne smejo Libanona spremeniti v drugo Gazo, je posvaril generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres. V palestinski enklavi so medtem izraelske sile nadaljevale z napadi, v katerih je bilo ubitih več deset ljudi. Domnevne "taktične prekinitve" vojaških aktivnosti v Gazi, ki jih je minuli konec tedna napovedala izraelska vojska, za zdaj nimajo nobenega vpliva na dostavo nujno potrebne pomoči za prebivalce palestinske enklave, je sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).

BRUSELJ/KIJEV - Države članice EU so potrdile podlago za pristopna pogajanja z Ukrajino in Moldavijo, ki se bosta v torek začeli pogajati o članstvu, je sporočilo belgijsko predsedstvo Sveta EU. "Ukrajina se v Evropo, kamor je pripadala stoletja, vrača kot polnopravna članica evropske skupnosti," je ob tem dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. O pogajalskih okvirjih, ki predstavljata podlago za pogajanja, so se stalni predstavniki držav članic EU načelno dogovorili pred enim tednom, zdaj pa ju je Svet EU še uradno potrdil.

MOSKVA - Ukrajina je Rusijo ponoči napadla z več kot sto droni. V enem od teh napadov na naftno rafinerijo v regiji Krasnodar naj bi bili ranjeni dve osebi. V regiji naj bi zgodila še dva napada z droni, v katerih so bile ranjeni najmanj štirje ljudje. Ruske sile so minulo noč skupaj sestrelile 114 brezpilotnikov, so sporočile tamkajšnje oblasti.

TIRANA/PODGORICA ... - Skoraj celotna Črna gora, večina Dalmacije, Bosne in Hercegovine in Albanije so zgodaj popoldan med vročinskim valom ostale brez elektrike. Oskrba na teh območjih se postopoma obnavlja. Izpad naj bi se sicer začel v Albaniji, potem ko je zaradi visokih temperatur prišlo do okvare na daljnovodu z Grčijo.

BRUSELJ - Visoki zunanjepolitični predstavnik EU Josep Borrell namerava izbiro novega posebnega odposlanca za dialog Beograd-Priština prepustiti nasledniku, je pojasnil visoki uradnik EU. Zato se je odločil za podaljšanje mandata trenutnemu odposlancu Miroslavu Lajčaku do konca avgusta letos. Interes za ta položaj je sicer izrazil nekdanji predsednik republike Borut Pahor.

EREVAN - Armenija je priznala Palestino, je sporočilo zunanje ministrstvo v Erevanu. Armenija je tako postala zadnja v vrsti držav, ki so v zadnjem obdobju priznale Palestino v luči vojne v Gazi. Oblasti v Erevanu so ob tem izpostavile potrebo po takojšnji prekinitvi ognja na območju enklave. Izrael je v odgovor armenskega veleposlanika poklical na pogovor.

SEUL/LONDON - Severna Koreja je na svoji strani demilitariziranega območja meje z Južno Korejo začela graditi odseke betonskega zidu, dokazuje primerjava satelitskih posnetkov. Kot so za britanski BBC ocenili analitiki, je Pjongjang do odsekov zidu speljal ceste in očistil zaraščeno območje, kar nakazuje na namero izvidniške dejavnosti na obmejnem območju.

SEUL/HANOJ - Ruski predsednik Vladimir Putin je posvaril Južno Korejo, da bo v primeru dobave orožja Ukrajini naredila "veliko napako". To je Putin storil po obisku Severne Koreje in podpisu strateškega sporazuma z varnostnimi jamstvi med državama in po tem, ko je Seul morebitno dobavo orožja Ukrajini napovedal prav v luči sporazuma med Moskvo in Pjongjangom. Ruski predsednik je dodal, da je Moskva pripravljena oboroževati Pjongjang, če bodo ZDA z zaveznicami še naprej dobavljale orožje Ukrajini.

BRATISLAVA - Na Slovaškem namerava obrambno ministrstvo vložiti kazensko ovadbo v povezavi z donacijo bojnih letal mig-29 Ukrajini. Prejšnji začasni vladi pod vodstvom premierja Eduarda Hegerja očitajo sum sabotaže, zlorabe položaja in kršitve dolžnosti pri upravljanju državnega premoženja, je sporočil državni sekretar Igor Melicher.

NEW YORK - Varnostni svet ZN je v četrtek najostreje obsodil napade uporniške skupine M23 in napade z Islamsko državo (IS) povezanih skupin v DR Kongo. Med drugim je opozoril, da je ofenziva M23 proti mestu Kanyabayonga v tednu dni pregnala z domov že 350.000 ljudi.

ŽENEVA - Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je v četrtek opozorila, da so od leta 2022 po vsem svetu v obtoku ponarejena zdravila za sladkorno bolezen. Gre za zdravilo Ozempic, ki vsebuje učinkovino semaglutid in je v EU odobreno za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2, pogosto pa se uporablja tudi za zniževanje telesne teže. WHO je opozorilo izdala po tem, ko je od oktobra lani odkrila ponarejena zdravila v Veliki Britaniji, ZDA in Braziliji.

ZADAR - Smrt otroka iz Češke, ki je v sredo umrl v eksploziji blizu Zadra, je povzročila eksplozivna naprava z vojaškega poligona, je po preiskavi sporočila hrvaška policija. 46-letni Čeh je s sinom kljub opozorilnim tablam vstopil na prepovedano območje in mu dovolil, da s sabo vzame eksplozivno napravo, ki jo je nato razneslo. Moškega so po pridržanju izpustili.

GAZIANTEP - V gozdnih požarih, ki so minulo noč opustošili več vasi na jugovzhodu Turčije, je umrlo najmanj 11 ljudi, več kot 40 pa jih je poškodovanih, med njimi deset huje, je sporočil turški minister za zdravje Fahrettin Koca. Oblasti so uvedle preiskavo požara.

BOLZANO - V tovarni aluminija v Bolzanu na Južnem Tirolskem je minulo noč odjeknila silovita eksplozija, v kateri je bilo po najnovejših podatkih poškodovanih osem delavcev, med njimi pet huje. Eksplozija je v tovarni aluminija, ki deluje od leta 1936, odjeknila okoli polnoči v skladišču tovarne v industrijski coni blizu Bolzana. Ob tem je izbruhnil požar.