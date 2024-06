S podelitvijo festivalskih nagrad se zaključuje 4. Krafft

Kranj, 22. junija - Z razglasitvijo zmagovalcev in podelitvijo nagrad zlato jabolko za izjemne igralske dosežke se bo drevi ob 20. uri sklenil četrti Kranjski igralski filmski festival Krafft, ki je v enem tednu ponudil 18 filmov tekmovalnega in spremljevalnega programa ter vrsto drugih dogodkov, od koncertov do delavnic.