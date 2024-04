Kranjski igralski filmski festival Krafft letos med 15. in 22. junijem

Kranj, 24. aprila - Glavni selektor letošnjega, 4. Kranjskega igralskega filmskega festivala Krafft bo turški igralec Taner Rumeli. Festival bo tudi letos potekal junija, in sicer od 15. in 22. junija, so danes sporočili organizatorji ter dodali, da bo Kranj znova gostil filme, strokovni program in družabne dogodke, ki izpostavljajo pomen odlične filmske igre.