Na Kranjskem igralskem filmskem festivalu tudi znani igralci iz tujine

Kranj, 3. junija - Ob bližajočem se 4. Kranjskem igralskem filmskem festivalu Krafft so organizatorji na današnji novinarski konferenci v Kranju predstavili program festivala. Kot so izpostavili, bo Kranj med 15. in 22. junijem znova slovenska prestolnica filma in filmske igre, gostil bo tudi vrsto znanih igralcev iz tujine, zlasti Turčije.