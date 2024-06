Ministrstvo zavrnilo navedbe sindikatov o stanju na upravnih enotah

Ljubljana, 21. junija - Ministrstvo za javno upravo je zavrnilo nekatere navedbe o stanju na upravnih enotah tamkajšnjih sindikatov. V odzivu so poudarili, da vodijo dialog z zaposlenimi, si prizadevajo za boljši dostop do javnih storitev tudi med stavko in iščejo rešitve za boljši plačni sistem zaposlenih.