Pregled - šport, 20. 6. (četrtek)

MÜNCHEN - Slovenska nogometna reprezentanca je v 2. krogu skupinskega dela evropskega prvenstva v Nemčiji v Münchnu s Srbijo igrala 1:1 (0:0). Slovenci so bili predvsem v prvem polčasu boljši tekmec. Z golom Žana Karničnika v 69. minuti so vodili vse do konca pete minute sodnikovega dodatka, ko jim je tri točke in s tem skoraj gotovo osmino finala odvzel Luka Jović po strelu z glavo in podaji s kota dobesedno v zadnji sekundi dvoboja.

FRANKFURT - Nogometni reprezentanci Danske in Anglije sta se nato v drugi tekmi 2. kroga v slovenski skupini C v Frankfurtu razšli z neodločenim izidom 1:1 (1:1). S po dvema točkama imajo zdaj povsem identičen točkovni in strelski (2:2) izkupiček kot Danska. Anglija ima štiri točke, Srbija pa eno. V zadnjem krogu se bosta v torek zvečer pomerili Slovenija in Anglija ter Danska in Srbija.

GELSENKIRCHEN - Nogometna reprezentanca Španije si je kot prva že zagotovila napredovanje v izločilne boje na evropskem prvenstvu v Nemčiji. Španci so v Gelsenkirchnu v tekmi 2. kroga skupine B premagali Italijo z 1:0 (0:0) in imajo šest točk. Italija ostaja pri treh, Hrvaška in Albanija imata po eno. V zadnjem krogu bosta v ponedeljek igrali Albanija in Španija ter Hrvaška in Italija.

LJUBLJANA - Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je v ligi narodov zabeležila še deveto zmago in po Argentini drugo na turnirju v ljubljanskih Stožicah. S 3:2 (22, -20, 21 -29, 8) je po izenačenem boju premagala neugodno Kubo in tem zadržala prvo mesto na lestvici lige.

BEOGRAD - Plavalka ravenskega Fužinarja Janja Šegel je na evropskem prvenstvu v Beogradu s časom 1:58,91 osvojila šesto mesto na 200 m prosto. Prepričljivo je zmagala Čehinja Barbora Seemanova (1:55,37). Že pred tem je Sašo Boškan v polfinalu na 200 m prosto osvojil 14. mesto, z 1:48,22 pa izboljšal dopoldanski dosežek.

TREBNJE - Državno kolesarsko prvenstvo v kronometru v Trebnjem se je končalo po pričakovanjih. Matej Mohorič, kolesar ekipe Bahrain Victorious, je izkoristil odsotnost treh najboljših slovenskih kronometristov, lanskega prvaka Tadeja Pogačarja, Primoža Rogliča ter Jana Tratnika, in se po treh drugih mestih veselil svojega prvega naslova v tej disciplini. Pri ženskah je zmagala zaročenka Pogačarja Urška Žigart, ki je bila na državnem prvenstvu najhitrejša že četrtič in tretjič zapovrstjo.

BUDIMPEŠTA - V Budimpešti se je s predtekmovanjem v balvanskem plezanju začel drugi del kvalifikacij za olimpijske igre v Parizu, na katerih se za tri preostale slovenske olimpijske kvote poteguje osem članov slovenske reprezentance v športnem plezanju. Na balvanih sta se od Slovencev najbolje odrezali Mia Krampl in Vita Lukan, ki si delita 13. mesto. V uvodnem krogu tekmovanja na balvanih se je Lucija Tarkuš uvrstila na 25., Sara Čopar pa na 30. mesto. Od Slovencev sta najvišje posegla Luka Potočar na 24. in Martin Bergant na 25. mestu. Na 30. mesto se je uvrstil Anže Peharc, Zan Lovenjak Sudar pa je prvi krog tekmovanja v Budimpešti sklenil na 35. mestu.

TRST - Primorec Nejc Žnidarčič je na tretji tekmi za svetovni pokal v spustu na divjih vodah v italijanski Mezzani v preizkušnji klasičnega spusta zasedel šesto mesto. Nastopila sta še Lenart Stanovnik in Matija Preskar, uvrstila sta se na 15. oziroma 16. mesto.

LJUBLJANA - Po težki bolezni je preminil Tomaž Grm, dolgoletni predsednik Kolesarske zveze Slovenije in član kluba Bam.bi, so prek spletnih omrežij sporočili iz kluba. Grm je kolesarsko zvezo vodil od leta 2012 do 2021, v času, ko so je tudi začel rezultatski razcvet slovenskih tekmovalcev. Bil je tudi direktor Butan plina.

KOEBENHAVN - Danski kolesarski zvezdnik Jonas Vingegaard bo nastopil na letošnji dirki po Franciji, na kateri bo skušal dvema zaporednima naslovoma skupnega zmagovalca slovitega Toura v letih 2022 in 2023 dodati še tretjega. Iz njegove nizozemske ekipe Visma-Lease a Bike so sporočili, da je Vingegaard okreval po hudih poškodbah in da je pripravljen za Tour. Sedemindvajsetletni Vingegaard je bil v bolnišnici po zlomu reber in ključnice ter zmečkanin in predrtja pljuč po množičnem padcu na dirki po Baskiji 4. aprila.