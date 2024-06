Pregled - svet, 20. 6. (četrtek)

BUKAREŠTA - Romunski predsednik Klaus Iohannis je sporočil, da je konec prejšnjega tedna umaknil kandidaturo za mesto generalnega sekretarja zveze Nato. Obenem je Romunija podprla edinega preostalega kandidata, odhajajočega nizozemskega premierja Marka Rutteja, in mu tako odprla pot do vodilnega položaja v zavezništvu. 57-letni Nizozemec naj bi bil predvidoma imenovan v prihodnjih dneh, še pred vrhom Nata v Washingtonu, ki bo potekal med 9. in 11. julijem.

HANOJ/TOKIO - Ruski predsednik Vladimir Putin je ob državniškem obisku v Hanoju poudaril pomen širitve strateškega partnerstva med Rusijo in Vietnamom, kjer se je srečal z vietnamskim kolegom To Lamom. Ta je izrazil željo po krepitvi obrambnega in varnostnega sodelovanja z Moskvo. Putin je v Vietnam pripotoval z obiska v Severni Koreji, pri čemer je Japonska izrazila skrb, ker v okviru sporazuma med Moskvo in Pjongjangom ni izključil vojaškega in tehničnega sodelovanja.

BRUSELJ - Članice EU so se dogovorile o že 14. svežnju sankcij proti Rusiji zaradi njene agresije na Ukrajino, je sporočilo belgijsko predsedstvo Sveta EU. Kot so pojasnili, prinaša nove usmerjene ukrepe in povečuje vpliv obstoječih sankcij, saj zapira vrzeli. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem sporočila, da bo nov paket sankcij Moskvi še otežil dostop do ključnih tehnologij, pa tudi dodatno omejil njene prihodke od energentov.

ŽENEVA - V središču svetovnega dneva beguncev, ki ga obeležujemo danes, je solidarnost z begunci pod geslom Solidarnost - za svet, v katerem so begunci sprejeti. Visoki komisariat Združenih narodov za begunce (UNHCR) je izpostavil, da begunci bolj kot kdajkoli potrebujejo našo solidarnost. K boljšemu ravnanju z begunci je pozval tudi papež Frančišek. Po svetu je bilo konec letošnjega aprila prisilno razseljenih rekordnih 120 milijonov ljudi.

PARIZ - Na svetovnem forumu v Parizu so donatorji napovedali 1,2 milijarde dolarjev oz. okoli 1,1 milijarde evrov sredstev za pospešitev proizvodnje cepiv v Afriki, kjer trenutno proizvajajo samo dva odstotka cepiv, ki jih uporabijo. Evropska unija je napovedala prispevek več kot 750 milijonov evrov, pri čemer je 220 milijonov evropskih sredstev, preostanek pa naj bi prispevale članice EU.

BRUSELJ - Skrajno desna politična skupina Evropskih konservativcev in reformistov (ECR), ki ji pripadajo tudi Bratje Italije italijanske premierke Giorgie Meloni, krepi svoje članstvo in je trenutno tretja največja skupina v Evropskem parlamentu. S tem je na četrto mesto zrinila liberalce (Renew), ki pa se prav tako še dogovarjajo s potencialnimi člani.

DUNAJ - Avstrijska ljudska stranka (ÖVP) je uresničila svoje grožnje in kazensko ovadila okoljsko ministrico Leonoro Gewessler iz vrst Zelenih zaradi zlorabe položaja, ker je ta teden kljub nasprotovanju vlade potrdila zakonodajo EU o obnovi narave. Pri ÖVP so prepričani, da je zlorabila svoje pristojnosti. Glasovanje ministrice je tudi dodobra zamajalo temelje avstrijske vlade, a se kancler Karl Nehammer kasneje ni odločil za prekinitev sodelovanja z Zelenimi.

WASHINGTON - Kritike izraelskega premierja Benjamina Netanjahuja glede ameriških dobav orožja Izraelu so moteče in zaskrbljujoče, glede na vse, kar je vlada ZDA doslej zagotovila Izraelu in bo to počela še naprej, je povedal tiskovni predstavnik Bele hiše John Kirby. S tem se je odzval na videoposnetek, ki ga je Netanjahu v torek objavil na omrežju X. V njem je med drugim dejal, da si ne more predstavljati, da bi lahko ameriška vlada zadržala dobave orožja in streliva za Izrael.

KIJEV/MOSKVA/BUKAREŠTA - Rusija je izvedla več zračnih napadov na energetsko infrastrukturo v Ukrajini. O škodi so med drugim poročali iz Vinice, Dnipropetrovska, Donecka in Kijeva. Ukrajina je medtem z droni izvedla napade na skladišča z gorivom v Rusiji. Romunske oblasti pa so sporočile, da bodo Ukrajini poslali sistem zračne obrambe patriot, kar so v Kijevu pozdravili in označili za ključno pridobitev v boju proti ruski invaziji.

DÜSSELDORF - Nemško orožarsko podjetje Rheinmetall je prejelo najvišje naročilo v svoji zgodovini. Nemška vojska je z največjim proizvajalcem orožja v državi podpisala pogodbo o dobavi artilerijskih izstrelkov v vrednosti do 8,5 milijarde evrov. Ti bodo namenjeni popolnitvi izpraznjenih nemških zalog, velik del pošiljke pa naj bi bil namenjen za podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Pri naročilu bodo sodelovale tudi partnerske države Nizozemska, Estonija in Danska.

MEKA - Število smrtnih žrtev letošnjega hadža, romanja muslimanov v Savdski Arabiji, naj bi preseglo tisoč. Več kot polovica jih je bilo neregistriranih vernikov, ki so romanje v tej arabski državi opravili v ekstremni vročini. Glede na podatke, ki so jih posredovale različne države, je umrlo 1081 ljudi. Uradne številke potrjenih smrtnih žrtev so sicer precej nižje, vendar prav tako še naraščajo.

PORT SUDAN - Več kot eno leto trajajoča državljanska vojna v Sudanu je sprožila eno najhujših humanitarnih kriz zadnjih desetletij, ocenjujejo Zdravniki brez meja (MSF). V državi s približno 48 milijoni prebivalcev je več kot devet milijonov ljudi moralo zapustiti svoje domove, medtem ko sta obe vojskujoči strani deležni obtožb o vojnih zločinih. Spopadi so zahtevali več deset tisoč življenj, po nekaterih ocenah tudi več kot 100.000.

MADRID - Španska agencija za reševanje na morju je z ladje v Atlantskem oceanu uspela rešiti 68 migrantov, na krovu pa so našli tudi pet trupel. Zaradi slabih vremenskih razmer v času reševanja vseh trupel niso uspeli prenesti z ladje. Atlantska pot velja za posebej nevarno zaradi močnih morskih tokov. V prvih petih mesecih letošnjega leta je na pomorskih poteh v Španijo življenje izgubilo več kot 5000 migrantov.

CETINJE - V eksploziji bombe, ki je odjeknila davi v bližini športnega centra v črnogorskem mestu Cetinje, sta umrli dve osebi, tri so bile poškodovane. Iz bolnišnice so sporočili, da je ena oseba v življenjski nevarnosti, dve pa sta stabilni. Oba umrla moška in dva izmed treh ranjenih naj bi bili člani kriminalne združbe škaljarski klan, ki je že leta v sporu z rivalskim kavaškim klanom.

VUKOVAR - Predsednik vukovarsko-sremske županije Damir Dekanić je odstopil, potem ko je v sredo zvečer povzročil že drugo prometno nesrečo pod vplivom alkohola. Pred tem ga je k odstopu pozval hrvaški premier Andrej Plenković - predsednik vladne stranke HDZ, katere član je tudi Dekanić. HDZ in druge stranke so njegovo ravnanje obsodile. Dekanić je prometno nesrečo pod vplivom alkohola že povzročil tudi leta 2022.

MIAMI - Po dolgi bolezni je v 89. letu starosti umrl kanadski igralec Donald Sutherland, je sporočil njegov sin Kiefer. Sutherland se je na filmskih platnih in televizijskih zaslonih pojavljal od konca 60. let minulega stoletja. Med dolgo kariero je zaigral v več kot 190 filmih in televizijskih serijah, v zadnjem obdobju pa je gledalcem najbolj ostal v spominu z vlogo predsednika Snowa v filmih Igre lakote.